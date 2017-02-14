14.02.2017 11:40 İsveç'te kanser hastaları eczanelerden 'esrar' alabilecek

İsveç Devlet İlaç Kurumu'nun kararına göre, ağır kanser hastaları ilaç amaçlı kullanmak üzere doktor tarafından yazılan reçete ile esrar alabilecek. İsveç Devlet İlaç Kurumu'nun kararına göre, ağır kanser hastaları ilaç amaçlı kullanmak üzere doktor tarafından yazılan reçete ile esrar alabilecek.

İsveç Devlet İlaç Kurumu Araştırmacısı Karl Mikael Kalkner, "Biz bu kararın olumlu olduğunu düşünüyoruz. Fakat her isteyen hastaya esrar verilmeyecek. Bunu sınırlı tutacağız. Hala satılan Bediol adında bir ilaç vardır. Bu ilaç esrarın ana maddesi kenevir bitkisinin kurutulmuş şeklidir. Gayemiz ağır kanser hastaların biraz olsun acılarını dindirmek. Bu kararın 2 yıldır çıkması için mücadele verdik. Nihayet çıkması bizi sevindirdi" dedi.

(Metin Altınışık / İHA)

