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İstinaf mahkemeleriyle yargı hızlandı
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İstinaf mahkemeleriyle yargı hızlandı

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte yargılamalar kısa sürede tamamlanmaya başladı. İstinaf mahkemelerinde verilen kararların büyük çoğunluğu Yargıtay ve Danıştay'a gitmeden kesinleşti.

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte yargılamalar kısa sürede tamamlanmaya başladı. İstinaf mahkemelerinde verilen kararların büyük çoğunluğu Yargıtay ve Danıştay'a gitmeden kesinleşti.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bekir Bozdağ'ın "Cumhuriyet tarihinin ikinci önemli hukuk reformu" olarak nitelendirdiği istinaf mahkemelerinde kararların jet hızıyla verildiğine vurgu yapılarak, "Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine gelen 136 bin 928 dosyanın yüzde 77'sine tekabül eden 106 bin 477'si hakkında karar verilirken, eldeki derdest dosya sayısı ise 30 bin 451. Ceza Dairelerince verilen toplam 106 bin 477 karardan sadece yüzde 5,2'si temyize götürülürken, bu rakam 5 bin 537 olarak belirlendi. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerine gelen 111 bin 141 dosyadan 75 bin 182'si hakkında karar verilirken, eldeki derdest dosyaların sayısı ise 35 bin 959. Karar verilen dosya oranı yüzde 67 olurken, bu kararlardan toplam 8 bin 417 karar ile sadece yüzde 11'nin temyiz edildiği ortaya çıktı. Bölge İdare Mahkemeleri tarafından 36 bin 729 karar verilirken, bu kararlardan toplam 4 bin 341'inin temyiz edildiği ve temyiz oranının yüzde 11,8 olduğu tespit edildi" denildi.

BURSA VE ADANA'DA DA AÇILIYOR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa ve Adana Bölge Adliye Mahkemelerinin de eylül ayında faaliyete geçeceğini, geriye kalan istinaf mahkemelerinin bir kısmının 2018, tamamının ise 2019 sonuna kadar faaliyete geçeceğini açıkladı.
(Uğur Kan Yüksek / İHA)

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