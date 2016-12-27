27.12.2016 22:41 İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gaziosmanpaşa'da anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölüm yıldönümü nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölüm yıldönümü nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.



Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği program, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı ile başlayan programa; Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Gaziosmanpaşalı vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Zekeriya Eroğlu, katılımcılara teşekkür ederken, Mehmet Akif Ersoy'u anmanın önemini belirtti. Ardından Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Akif'in hayatı ve Çanakkale şiirinin yazılışı ile ilgili bilgiler paylaştı. Program, konser ekibinin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini mini bir konserle katılımcılara dinletti.



Programa gelen misafirlere teşekkürlerini sunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Zekeriya Eroğlu, "Bugün tarihin akışı içerisinde önemli şahsiyetler vardır. Bugün onlardan bir tanesini anlamak ve anmak için bir arada bulunmaktayız. Akif, aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalkışı, dirilişi ve bir milletin yeniden uyandırılışına vesile olmak için hem canı ile mücadele etmiş hem de fikri ile mücadele etmiş İstiklal Şairimizdir" diye konuştu.



Mehmet Akif Ersoy'un zor zamanlar geçirdiğini ve ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Mehmet Akif, memleketini terk etmek zorunda kaldı. Hafiyeler peşinde geziyorlardı. Bir gün bir sokak başında 'faili meçhul hale geleceksin' dediler. 'Ayrıl git buradan' dediler. Kalktı Mısır'a gitti. Ülkeyi terk ettiği için emekli maaşını kestiler. Burdur Milletvekilliği yapmıştır 1. Meclis'te. Açlığa da mahkum ettiler" dedi.



"Cenazesi parmaklar üzerinde gitti"



İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatına dair derin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet Çelik, "İstanbul Üniversitesi'ne bağırarak giriyorlar. Gömleklerini yırtarak, feryat figan ederek sınıflara giriyorlar. 'Mehmet Akif vefat etti, cenazesi Beyazıt Camii'ndedir' diye kendilerini parçalıyorlar. Cenaze öğlen namazında kılınacak ama o üniversiteli gençler ikindi namazına kıldırmak istiyorlar. İstanbul'a haber veriliyor. Mahşeri bir kalabalık oluşuyor. Ben çok kalabalık cenazelere rastladım. Alparslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazelerini gördüm. Daha sayabileceğimiz çok kalabalık cenazeler vardı ama Akif'inki bambaşka oldu. Beyazıt'tan Topkapı'ya kadar o cenaze eller üzerinde değil, parmaklar üzerinde gitti" şeklinde konuştu.



Program mini bir konser ve Prof. Dr. Mehmet Çelik'e plaket hediye edilmesi ile sonlandı.

