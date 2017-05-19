İstiklal Marşı'nı bir de onlardan dinleyin

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'da, işitme engelli çocuklar ve milli sporcular, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söyledi.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'da, işitme engelli çocuklar ve milli sporcular, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söyledi.

Samsun'da bu yaz 18-30 Temmuz tarihleri arasında 80'e yakın ülkeden 4 bin 500'e yakın işitme engelli sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın genel koordinatörlüğü önünde düzenlenen törende, bu organizasyonda ülkemizi temsil edecek sporcularla 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu ve Özel Samsun Artı Bilgi Okullarından öğrenciler bir araya geldi. 50 kişilik koro, İstiklal Marşı'nı hep birlikte işaret dilini kullanarak söyledi.

Samsun'da bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin de başlangıcı olan etkinlik sonrası koro üyeleri, işitme engellilere özgü şekilde alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 19 Mayıs vesilesiyle Samsun'da güzel bir etkinlik düzenlemek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Samsun'daki işitme engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sesini böylece tüm Türkiye'ye duyurmak istedik. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

