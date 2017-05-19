İstiklal'deki Final Four kavgası kamerada

İstiklal Caddesi'nde Fenerbahçe taraftarları ile Olympiakos taraftarları arasındaki kavga görüntülere yansıdıç

İstiklal Caddesi'nde Fenerbahçe taraftarları ile Olympiakos taraftarları arasındaki kavga görüntülere yansıdıç

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak Final Four öncesi Fenerbahçeli taraftarlarla, Yunanistan temsilcisi Olympiakos taraftarları birbirine girmişti. İstiklal Caddesi'nde yaşana kavga büyürken, bazı taraflarlar havai fişekle saldırmış ve bazı Yunan taraftarları yaralanmıştı. Euroleague Final Four öncesi Fenerbahçeli taraftarlarla Olympiakos taraftarlarının birbirine girdiği kavga anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Hüseyin Coşkun / İHA)