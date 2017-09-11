11.09.2017 11:05 İstiklal Caddesi'ni fareler bastı

İstiklal Caddesi'nde yürütülen kazı çalışmaları nedeniyle fareler caddeye çıktı. Vatandaşlar ise bu anları telefonlarıyla kaydetti. İstiklal Caddesi'nde yürütülen kazı çalışmaları nedeniyle fareler caddeye çıktı. Vatandaşlar ise bu anları telefonlarıyla kaydetti.

İstiklal Caddesi'nde yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında betonun kalkmasının ardından İstiklal Caddesi'nde fareler görünmeye başladı. Çalışma alanlarında gezen fareler caddeye çıkarak yiyecek arayışına girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ortalıkta gezen fareler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



