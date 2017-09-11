11.09.2017 14:31 İstiklal Caddesi'ndeki fareler için ilaçlı önlem

İstiklal Caddesi'nde dün görülen fareler için Beyoğlu Belediyesi harekete geçti. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farelerin görüldüğü yerlerde ilaçlama çalışması yaparak önlem aldı. İstiklal Caddesi'nde dün görülen fareler için Beyoğlu Belediyesi harekete geçti. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farelerin görüldüğü yerlerde ilaçlama çalışması yaparak önlem aldı.

İstiklal Caddesi'nde yürütülen kazı çalışmaları nedeniyle kaldırılan betonların altından fareler çıkmıştı. Yiyecek arayışında olan fareler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler farelerin görüldüğü yerlerde ilaçlama yaparak önlem aldı.



