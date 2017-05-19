İstiklal Caddesi'nde Final Four kavgası

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak Final Four öncesi Fenerbahçeli taraftarlarla, Yunanistan temsilcisi Olympiakos taraftarları birbirine girdi. Kavgada Dört Yunan taraftar yaralanırken, FB'li taraftarlardan bazıları gözaltına aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak Final Four öncesi Fenerbahçeli taraftarlarla, Yunanistan temsilcisi Olympiakos taraftarları birbirine girdi. Kavgada Dört Yunan taraftar yaralanırken, FB'li taraftarlardan bazıları gözaltına aldı.

Final Four finali öncesi Fenerbahçeli Taraftarlarla Olympiakos taraftarları birbirine girdi. İstiklal Caddesi'nde başlayan kavga büyürken, bazı taraftarlar havai fişeklerle saldırdı. Olayda Yunan taraftarların bazıları yaralanırken, çok sayıda FB'li taraftar gözaltına alındı. Kavga anı ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde havai fişek atıldığı ve tekme tokat kavga ettikleri görüldü.

Öte yandan, bir Yunan taraftarının bıçakla ayağından yaralandığı belirlenirken, Yunan taraftarlar hastaneye kaldırıldı.

(Murat Horoz - Caner Sönmez/İHA)