İstiklal Caddesi çalışmaların ardından böyle olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından meydana gelecek olan projenin fotoğrafları yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından meydana gelecek olan projenin fotoğrafları yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında tüm alt yapısının 20 gün içinde bitmesi planlanan caddede, bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak. Proje kapsamında Caddenin simgesi olan2 kilometre uzunluğundaki Nostaljik Tramvay Hattının yeniden yapılacak. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise caddenin doğal granit taşları ile döşeneceği kaydedilirken Mayıs ayı ortalarında başlayacak döşeme işleminin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların özellikle cumartesi akşamları yoğunluk nedeniyle yapılmayacağı öğrenildi.

