İstikbal marşını kim yazdı?

Stand up yoz kültürün son kalesi Amerika' da barlarda falan çok ucuz esprilerle kelime oyunlarıyla kafası güzel her şeye gülmeye modu ayarlı insanlara yönelik modern çağın getirdiği yepyeni bir komedi türü, ayaküstü komedi yani...

O kadar şişmandı ki...

O kadar geri zekalıydı ki...

O kadar kısa boylu idi ki...

Gibi klişe iğrenç şakalar...

Ülkemizde ise üniversite gençliği var ya...

Mazoşist...

Kendini toplumunu ahlakını dilini dinini aşağılayan aşağılatmaktan zevk alan bir kitle...

İşte onlar...

İlk önce kendi zekalarına sonra milletimizin zekasına sistematik küfretmeyi komedi olarak kabul edip çok hoşlanıyorlar bu durum komedisinden...

Yüzlerce lira ödeyerek Cem Yılmaz' ı

izlemeye gidiyorlar cümbür cemaat... Bunun başka izahı olamaz... Mazoşistler tabi...

Geleneksel Türk Tiyatrosunda Meddah, güzel hikayeler anlatır, mukallit olarak su sesi, değirmen sesi, çıkrık sesi kadın sesi çocuk sesi at sesi gibi taklitlerle ibretlik hikayeler anlatır ya... Onun günümüze adapte şekli olsa şu stand up denilen şey... Aşağılamaz hor hakir görmez küçük düşürmezdi bizden olan farklılıkları... Acem ya da Ermeni taklidi de olur geleneksel tiyatroda lakin kimse ötekileştirilmez...

Oysa şimdilerde ortalıkta bir İstikbal Marşı dolaşıyor... Hoş, adı bile faul... İstikbal , Gelecek demek... Demek ki geleceği anlatan fantastik /hayali bir şiir bu, birinci ağızdan itiraf... Sonra acaba Cem Yılmaz ' a mı ait deniyor ?

Ben İstikbal Marşı Cem Yılmaz' a mı ait bilemem...

Lakin metin şerhi yapınca görüyorum ki kendisini orantısız zeka diye tarif eden ortalama/ vasat Gezi eylemcisi 38 - 40 yaşlarında yılların profesyonel kadrolu ODTÜ öğrencisi yazmış gibi geldi bana, buram buram klişe kokan uyduruk genel geçer sol cenahın ağızlarındaki sakızlarından bir kuble...

Hani hali hazırda her gün diktatör var deyip de başkanlık sisteminde diktatör olma ihtimali bizi endişelendiriyor diyen aydın kitlemizinkinden orantısız zeka... Kübist ressam bile çözemez, öyle orantısız öyle absürt... Diktatör burdaysa demokrasi nerde ? Eh bu sistem demokratik ise diktatör nerde denince sandık her şey mi canım diyengiller...

Necip Fazıl' ın dediği gibi dünya muşamba dekor tamam da... Güldürmeyen ağlatmayan şu sahte figürler ve onların sahte yüzleri... Hani Cem Yılmaz 'ın dilinden tamamen duygusal $$$...

Nüket Belsan Taşören