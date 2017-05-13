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'İstihdamda 4 ayda 1 milyonu geçtik'
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'İstihdamda 4 ayda 1 milyonu geçtik'

İş Sağlığı ve Güvenliği Deklarasyon imza töreninde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Hedeflediğimiz 1.5 milyon artı istihdamda 4 ayda 1 milyon rakamını geçtik. İstidamla ilgili sorunumuz olmadığı için önümüzdeki dönemde çalışma hayatında ki seferberliğin ana başlığı iş sağlığı ve güvenliği olarak belirliyoruz' dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Deklarasyon imza töreninde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Hedeflediğimiz 1.5 milyon artı istihdamda 4 ayda 1 milyon rakamını geçtik. İstidamla ilgili sorunumuz olmadığı için önümüzdeki dönemde çalışma hayatında ki seferberliğin ana başlığı iş sağlığı ve güvenliği olarak belirliyoruz" dedi.
Çalışma hayatında Milli Seferberlik kapsamında 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon' imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla 3. Havalimanı Şantiyesinde gerçekleşti. Toplantıya Bakan Müezzinoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte deklarasyona imza atacak tarafların yetkilileri katıldı. Çalışanların sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalılarının önüne geçmek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilmesi gibi konuları içeren deklarasyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, Yapı Denetim kuruluşları Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, İNTES, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TOBB, TİSK, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından imzalandı.
"Soma faciasının 3'üncü yıldönümü Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği açısından acı bir günüdür"
İş Sağlık ve Güvenliği Deklarasyon imza töreninde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bugün Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği açısından acı bir günüdür. 301 maden çalışanımızı kaybettiğimiz Soma maden faciasının 3'üncü yıl dönümü. Bir taraftan acı bir günü unutmamak, bir taraftan da o günün bize verdiği mesajlardan ders alabilecek şekilde dönüştürebilmek için çalışacağız. Maden kazasında kaybettiğimiz işçilerimizin hak ve hukuklarını koruyabilmek adına da sağlıklı yaşamlarını sürdürebilen çalışanlar, yaşam risklerini minimize etmiş, sıfırlayabilmiş bir yol haritasını belirleyen bir toplum olabilmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
"İş kazasında 35 ölümden 24'e inmesini başarı olarak konuşabiliriz ama tedbirler almazsak hiçbir şey yapmamış oluruz"
2011 ve 2015 yılı iş kazasında ki ölüm sayılarını açıklayan Bakan Müezzinoğlu, "İnşaat sektöründe 2011 yılında 100 bin iş kazasında 35 kişiyi kaybederken, 2015 rakamlarında 24 kişiye inmiştir. Şimdi 35'ten 24'e inmiş olmayı başarı olarak konuşabiliriz. Ama 24 kişiyi kaybetmiş olmanın acısını yüreğimizde hissedip daha güçlü tedbirler almayı masamıza koyamazsak hiçbir şey yapmamış oluruz. Dolayısıyla bu anlamda maden ve metal sektöründeki tablomuz üretim başarılarımızın yanında iş kazalarında ki azalma başarılarını da yan yana koyabilecek bir yol haritasını hep birlikte başarabilmeliyiz" diye konuştu.
"1.5 milyon istihdam rakamında 4 ay içerisinde 1 milyon rakamını geçtik"
İstihdam seferberliğini İş sağlığı ve güvenliği olarak belirlediklerini söyleyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Ocak ayında başlattığımız Milli Seferberlikte hedeflediğimiz 1.5 milyon artı istihdamda 4 ayda 1 milyon rakamını geçtik. Artık bizim bu gün hedeflediğimiz bu rakamları yakalamakta topyekun bir sorunumuz yok. O yüzden diyoruz ki önümüzdeki dönemde çalışma hayatında ki seferberliğin ana başlığı iş sağlığı ve güvenliği olarak belirliyoruz. Uyaracağız, tedbirlerimiz alacağız bun rağmen uymayan arkadaşlarımıza da ceza işlemlerinde merhametli olmayacağız. Bu iş kazalarında merhametten maraz doğar sözünde olduğu gibi, merhametli davranışımızı canlarla kaybediyoruz. Bunun sorununu yetim kalan çocuklarla, ailelerle ödüyoruz. Bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği anlamında topyekun bir duyarlılığa sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.
(Mehmet Başa/İHA)

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