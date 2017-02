İstihdam seferberliği kapsamında kaç kişi işe alındı ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında 1-20 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik anlaşması imzalandı. İmza protokolünün ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Müezzinoğlu, "İstihdam seferberliğine ilişkin paylaşabileceğiniz herhangi bir rakam var mı?" sorusuna, "Burada 2016 Aralık sonu itibariyle bütün kurumlarımızın sigortalı sayıları belli ve baz olarak 2016'nın Aralık ayını alıyoruz. 2017 Ocak sonu itibariyle sigortalı sayısını da 24 Şubat akşamı itibariyle net rakam olarak 25 Şubat itibariyle vermiş olacağız. O nedenle şu an net rakam söylemem doğru değil. Ama bizim günlük takip ile ilgili, şubat başı itibariyle kurduğumuz sistem günlük hangi ilde hangi işveren ne kadar artı istihdam sağladı, bunun rakamlarını günlük takip edebiliyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede 1-20 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 103 bin, şubat ayının ilk 20 gününün istihdamı. Bu şubat sonu itibariyle tahminen 150 bin gibi bir rakama denk gelecektir. Ama bu rakamlar bizim günlük ve yeni programa giren rakamlar. Resmi rakam olarak en erken verebileceklerimizi en erken 25 Şubat sabahı itibariyle vereceğiz. Şu an itibari ile beklediğimizden daha iyi bir rakam. Şubat ayının tahmini rakamı 150 bin ve biz 2017'de hedefimiz 1 buçuk milyon asgari, ki bu 2 milyona kadar hedefimiz varsa bu anlamda Şubat ayının ilk 20 günlük istihdam rakamları bizim beklediğimiz ve arzu ettiğimiz hedefe ulaşabileceğimizi gösteriyor" yanıtını verdi.

Şu anda iş başvurusu yapan ve istihdam sağlanması gereken 1 milyon 750 bin kişi olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, "Buna ilaveler de gelebilir ama 2 milyona kadar bir hedefimiz var. Bu 1 milyon 700 bin rakamını bu yıl yakaladığımızda hem 2017'nin hedeflerin tutturmuş olacağız hem de 2016'dan gelen yaklaşık 500 bin, geçen yıla ait karşılayamadığımız istihdamı sağlamış olacağız. Zaten hedefimiz 2016'nın açığını kapatmak ve 2017'nin hedefini tutturmak. Bunu başardığımızda işsizlik oranları yıl sonu itibariyle 2017 Aralık ayı itibariyle oranlar yüzde 10'ların altına inecek ve hedefimiz yüzde 9 buçuk rakamının altına indirebilmek" dedi.



"REFERANDUM ATMOSFERİNDE GÜVENCE ORTADAN KALDIRILIYOR CÜMLESİNİ KİM SÖYLÜYORSA ESASINDA ART NİYETLİDİR"

"Sosyal güvenceler kaldırılıyor mu?" tartışmalarına da değinen Bakan Müezzinoğlu, "Bir defa kamuda çalışanın tabi iki sosyal güvencesi olacak. Ama yalnız temel konu güvenceye koyarsak burada liyakati, güvenceyi, performansı getirmezsek bu sistem kamudaki insanımızın da körelmesine vesile olur. Dolayısıyla bu anlamda güvence önemli, liyakat önemli, performans önemli ve kamuda çalışanın 80 milyon ülke insanına daha güçlü hizmet edebilmeleri için daha çağdaş ve modern, daha şeffaf ve daha geliştirilebilir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımız var. Ama bunun ilgili konjonktürel olarak referandum atmosferinde 'güvence ortadan kaldırılıyor' cümlesini kim söylüyorsa esasında art niyetlidir. Onu da açık ve net söylüyorum" diye konuştu.



"EMEKLİLİK YAŞI KADINLARIMIZDA 58'E, ERKEKLERDE 60'A GELECEK"

Emeklilikte yaşa takılanların durumuna da değinen Bakan Müezzinoğlu, "Bizim sosyal güvenlikle ilgili yaptığımız düzenlemelerde Türkiye'de emeklilikle ilgili 2036 ve 2048'e kadar bir yol haritası belirledik. Biz istiyoruz ki emeklilerimiz, emekli olduktan sonra güçlü bir destek alsınlar ve emekliliklerini kimseye muhtaç olmadan sürdürebilsinler. Ama 37 yaşında, 40-45 yaşında emekliliğin olduğu bir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değil, güçlü olması da mümkün değil. Bakın dünyanın gelişmiş ülkeleri OECD ülkelerinin ortalama emeklilik yaşı 72. Türkiye'de ortalama emekli yaşı 52, ki biz bu yasal düzenlemeden sonra 52'ye geldik. Şimdi bu yaş yavaş yavaş 53'e, 54'e, 55'e, 56'ya ve kadınlarımızda 58'e, erkeklerde 60'a 2036'da gelecek. 2036'ya kadar bu yaş silsilesinde gününü doldurmuş olan ama yaş olarak bazıları 53'ü, bazıları 54'ü bekliyor. Bu arada bekleyen arkadaşlarımız var. Bu arada onların mağdur olmamaları, şayet çalışmıyorsa genel sağlık sigortası kapsamında ödemiyorlarsa şu anda bugün Mecliste yasalaştırmak için çalıştığımız primi ödeyerek onların da aileleri tamamen genel sağlık sigortası kapsamı içerisine girecekler. Dolayısıyla her türlü sağlık hizmetini de almaya devam edecek ama yaşlarını 6 aysa 6 ay, 1 yılsa 1 yıl beklemek durumunda kalacaklar ki biz bu ülkenin, bu milletin emeklisini de saygın yapalım, emeklilik kurumunu da güçlü yapalım" açıklamasını yaptı.



"PROJEYİ ELEŞTİRMEK CHP'YE YAKIŞIR"

Kadın istihdamı projesine ilişkin CHP Milletvekili Selin Sayek Böke'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bakan Müezzinoğlu, projenin kadın istihdamına destek amaçlı olduğunu belirterek, "Sayın Böke'nin bir hanımefendi olarak bu projeye eleştiri getirmesini, açıkçası CHP'den bir erkek arkadaşımız yapsaydı bu kadar yadırgamazdım. Ama bu projenin özü kadın istihdamında destek projesidir. Ve bu bir projedir. Bu projenin paydaşları sendikalardır. TÜRK-İŞ var, HAK-İŞ var, DİSK'i de bu anlamda projenin içine almak için değerlendirme talebinde bulunduk ama onlar olumlu dönmediler. Ama TÜRK-İŞ var, ilaç endüstri ile ilgili sendikalar var, Bursa, İstanbul, İzmir Ticaret Odaları var, sanayi odaları var ve bu anlamda birinci hedef kadının istihdamda kalışına destek. Doğum yapmış anne çocuğu ile olan hukuku da bozulmasın, yarı zamanlı çalışma hakkından istifade ettiğinde maaşı yarı yarıya düşüyor. Eve götürdüğü para azalıyor. İstihdam eden özel sektör bir gün gelen, bir gün gelmeyen anneyi istihdamda tutmak istemiyor. Dolayısıyla burada anne ve özü itibariyle anne istihdamdan negatif etkileniyor. Hem gelirden negatif hem de istihdamdan. O zaman biz de dedik ki, yani uygun ailelerin büyükanneleri bizim kültürümüzde de var, bir anne istihdamda tam kalsın. Eve götürdüğü maaşı eksilmesin. Çocuğunu güvenli bir adrese bıraksın. Evdeki o güvenli ortam çocuğun huzuruna ve gelişmesine vesile olsun. Büyükanne de ister anneanne, ister babaanne de torunuyla da haşır neşir olsun. Bir de büyükanne torununa hediye alsın. Hediye alabilecek bir harçlık da verelim. Biz bunu paydaşlarımızla dedik ki, yüzde 50'sini biz paylaşıyoruz İŞ-KUR olarak. Yüzde 50'sini de burada da sendikalarımız var. Burada işveren, işçi sendikaları var. Ve ticaret ve sanayi odaları var. Burada bu projenin daha iyi olması ile ilgili yorumda bulunabilirler. Ama projeyi kadın istihdamına daha güçlü destek verecek öneri yapmayarak projeyi eleştirmek CHP'ye yakışır. Bir de hanımefendiye, Cumhuriyet Halk Partili bir hanımefendiye herhalde yakışıyor ki yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.