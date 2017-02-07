07.02.2017 15:11 'İstihdam seferberliği' başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yükselişe geçen işsizliğin düşürülmesi için istihdam seferberliği başlatarak, salonda bulunan işadamlarından istihdam sözü aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yükselişe geçen işsizliğin düşürülmesi için istihdam seferberliği başlatarak, salonda bulunan işadamlarından istihdam sözü aldı.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan işsizliğin giderilmesi için işadamlarından istihdam seferberliğine destek vermelerini isteyerek "Bugün burada sizlerle birlikte 80 milyon kahramana karşı borcumuzu ödeyebilmemiz için önümüzde bir fırsat vardır" dedi.



"BEN BU YOLCULUĞU KUTLU YOLCULUK OLARAK TELAKKİ EDİYORUM"

Tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatan vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek için bu yola çıktık. Kandil'dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ben bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum. İnanıyorum ki, benim milletim 'evet' demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır" dedi.

"Ben 15 Temmuz gecesi bedenini ortaya koyanları İstiklal Marşımızı en iyi hazmetmiş olanlar olarak görüyorum" açıklamasında bulunan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın, siper et gövdeni bu hayasızca akın, doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın" dizelerini okudu.



"MART DÖNEMİ İÇİNDE İŞSİZLİKTE ORANI GÜMBÜR GÜMBÜR AŞAĞI ÇEKMEMİZ LAZIM"

"Bugün burada sizlerle birlikte 80 milyon kahramana karşı borcumuzu ödeyebilmemiz için önümüzde bir fırsat vardır" ifadelerini kullanan Erdoğan, işadamlarına seslenerek, istihdamın artırılarak son dönemde yükselişe geçen işsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan "Bunu biz sizlerle başaracağız. İçimizde öyle girişimcilerimiz, işverenlerimiz var ki, onların 1 tane ile doymaması lazım. Sayın Konukoğlu 'herkes gücüne göre alması lazım' diyor. Ben en az 1 derken, çok dar kapasiteli, yanında 10-20 kişi çalışıyor, o 1-2 kişi almış, yanında yüzlerce kişi çalıştıran bir girişimci kardeşim 30-40 kişi almalı. Sayın Konukoğlu bu seferberlikte kaç tane alabilir? 'Coştun yine deli gönül' diyeceksin" diyerek izleyici arasında bulunan Abdulkadir Konukoğlu ile yeni istihdam pazarlığı yaptı. Yapılan karşılıklı görüşme salonda gülüşmelere neden oldu. Erdoğan "Benim Abdulkadir Konukoğlu kardeşim bu kapıyı bu şekilde açtığı zaman ardından da herhalde Sabancı da gelecektir, Kale Grubu da gelecektir, Zeynep hanım da kaç kişi alacağının hesaplarını yapıyor, Koç Grubu da boş durmayacaktır. Bizim ne yapıp yapıp Mart dönemi içinde işsizlikte oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım. O zaman o derecelendirme kuruluşları falan var ya, ne gerekçeler yazmışlar, Türkiye'de anayasa oylamasından sana ne, sen kimsin Türkiye'de anayasa oylaması yapılacak, yapılmayacak" diye konuştu.



