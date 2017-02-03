03.02.2017 10:50 İstifaya çağırdılar

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Tel Aviv'de Rabin meydanında toplanan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu ayın ilk haftasında polise iki kez ifade vermişti. Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, "Medya kuruluşlarını suçlayarak hükümeti düşürmek istiyorlar" dedi.



