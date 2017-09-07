İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)

Küresel piyasalardaki iyimser seyreden paralel dolar/TL yılın en düşük seviyesine indi. Piyasalarda süren iyimserlikle dolar/TL 3,41'in altına inerek yılın en düşük düzeyini gördü.

Bankalararası piyasada güne 3,43 seviyesinin altında başlayan dolar ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarıyla 3,4085'e kadar geriledi. Euro 4,10 civarında hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 0'da tuttu.

ECB Başkanı Mario Draghi, para politikasında gelecek yıl için gereken ayarlama hakkında sonbaharda karar vereceklerini söyledi. Draghi, "Varlık alımlarının izleyeceği patikada enflasyon ve finansal koşullar göz önüne alınacak" dedi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,4220 seviyesinin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, yükselişlerde ise 3,4550'nin direnç olarak önce çıktığını belirtti.

DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 3,4250 3,4260

Avro 4,1020 4,1030

Sterlin 4,4630 4,4860



ANKARA

ABD Doları 3,4140 3,4340

Avro 4,0810 4,1060

Sterlin 4,4340 4,5070