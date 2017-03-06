İstenmeyen adam ülkeyi terk etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşinin Malezya'da öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarla Malezya'nın istenmeyen adam ilan ettiği Kuzey Kore'nin Malezya Büyükelçisi ülkeden ayrıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşinin Malezya'da öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarla Malezya'nın istenmeyen adam ilan ettiği Kuzey Kore'nin Malezya Büyükelçisi ülkeden ayrıldı.

Malezya Uluslararası Havaalanında Kuzey Kore lideri Kim Jon'un üvey kardeşinin ölümünün ardından Kuzey Kore Büyükelçisi Kang Chol'un yaptığı açıklamalar, Malezya ve Kuzey Kore arasında gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.

Kang Chol, "Malezya Hükümetinin yaptığı soruşturmaya güvenmiyorum. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hala net bir açıklama yapılmadı" ifadeleriyle Malezya hükümetini suçlamıştı. Bu açıklamaların ardından Melezya hükümetinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat tanıdığı Kuzey Koreli Büyükelçi, Malezya'yı terk etti. Malezya tarafından istenmeyen adam ilan edilen Kang Chol, bugün Malezya'nın yerel saatiyle 16.00'da elçilikten eşiyle birlikte ayrıldı. Kendisine ve ailesine ait valizleri önceden havaalanına gönderen Kang Chol, elçilik çıkışında basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak, aracıyla elçilikten havaalanına doğru hareket etti. Malezya polisine ait 2 araç da Kang Chol'a eşlik etti.

(Numan Çakmak / İHA)