İsteği geri çevrildi

Federal Soruşturma Bürosu, ABD Başkanı Trump yönetiminin, ABD-Rusya ilişkileri hakkında çıkan haberlerin kaldırılması yönündeki isteğini reddetti.

Federal Soruşturma Bürosu, ABD Başkanı Trump yönetiminin, ABD-Rusya ilişkileri hakkında çıkan haberlerin kaldırılması yönündeki isteğini reddetti.

Beyaz Saray yetkilileri, bunun üzerine raporların yanlış olduğunu ve hiçbir temasın olmadığını söylemek için Rusya meselesini araştıran büro ve diğer kuruluşların yardımına başvurmuştu. Beyaz Saray ile Federal Soruşturma Bürosu arasındaki doğrudan iletişim, bu gibi temaslara yönelik on yıllık kısıtlamalar nedeniyle alışılmadık bir durum olarak görülüyor. Beyaz Saray Basın Sekreteri, Federal Soruşturma Bürosundan yardım talebine karşılık, "Biz haberi gündemden kaldırmalarını istemedik sadece doğruların aktarılmasını istedik" dedi. Federal Soruşturma Bürosu ise Beyaz Saraydan gelen bu açıklamaya henüz karşılık vermedi.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)