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İşte zeka alanlarınıza göre seçeceğiniz meslekler
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İşte zeka alanlarınıza göre seçeceğiniz meslekler

Zeka alanları, meslek seçimlerimizi etkiliyor. Uzmanlar, doğru meslek seçimlerinin kişilerin kendilerini tanımasıyla ortaya çıktığını, Temmuz ayında üniversite, bölüm ve program tercihi yapacak 1,5 milyonu aşkın öğrencinin, zeka alanlarını belirleyerek meslek seçmelerini tavsiye ediyor.

Zeka alanları, meslek seçimlerimizi etkiliyor. Uzmanlar, doğru meslek seçimlerinin kişilerin kendilerini tanımasıyla ortaya çıktığını, Temmuz ayında üniversite, bölüm ve program tercihi yapacak 1,5 milyonu aşkın öğrencinin, zeka alanlarını belirleyerek meslek seçmelerini tavsiye ediyor.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, bugünlerde üniversite adayları ve ailelerinin 'en doğru meslek hangisidir, doğru tercih nasıl yapılır?' sorusuna yanıt aradığına dikkat çekti. Her bireyin kendine özgü zeka profilinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şemin, kişilerde sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müzikal-ritmik, bedensel-duyudevinimsel, kişilerarası-sosyal, içsel- özedönük zekalar ile doğa zekasının bulunduğunu bildirdi.

BEYNİNİZİN ÇALIŞMASINA GÖRE BAŞARILI OLACAĞINIZ MESLEK
Her bireyin kendine özgü bir zeka profili olduğunun kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Şemin, "Sözel zekaya sahip kişiler dili etkin kullanırken, matematiksel zekalılar problem çözmede, görsel zekâlılar renk, çizgi arasındaki ilişkileri belirlemede, müzikal-ritmik zekalılar ise ritm ve melodiyle kolay öğrenir. Diğer deyişle beynimizin çalışma biçimi, başarılı olabileceğimiz meslekleri de gösterir. Meslek seçimlerimizi yaparken, zekâ alanlarını belirlemek gençlerimizi başarılı olabilecekleri seçime yönlendirecektir" dedi.

ZEKA ALANINA GÖRE MESLEKLER
Gençlerin hayat boyu mutlu olacakları mesleklerini belirlemek için kendilerini tanıması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şemin, zeka tanımlarına ve mesleklerle ilişkisine şu şekilde yer verdi:
"Sözel-dilsel zeka; soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma, şiir, hikaye yazma, anlatma ve mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel yetenektir. Dili etkili olarak kullanabilirler. Bu zeka alanı gelişkin olan kişiler; yazar, şair, öğretmen, gazeteci, avukat, komedyenlikte başarılı olabilirler. Mantıksal-matematiksel zeka; Bilimsel düşünmede, analiz etmede ve problem çözmede başarılıdırlar. Bilim insanı, mühendis, bilgisayar programcısı, matematikçi, muhasebeci, ekonomist, yargıç olurlar. Görsel-uzamsal zeka; görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir. Renk, çizgi, biçim, uzay ve bunlar arasındaki ilişkileri iyi algılarlar. Bu zeka alanına sahip kişiler; ressam, fotoğrafçı, haritacı, grafiker, mühendis, mimar olabilir. Müzikal-ritmik zeka; tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu kişilere, şarkıcılık, bestecilik, müzik öğretmenliği, tiyatroculuk gibi meslekler uygundur. Bedensel-duyu devinimsel zeka; vücudunu kullanarak, oyun oynayarak ya da yeni bir ürün yaratarak duygularını ifade etme yeteneğidir. Atlet, dansçı, balerin/balet, aktör, pandomimci, cerrahlık meslek dalları arasında sıralanabilir."

SOSYAL VE İÇSEL ZEKA
Kişilerarası sosyal zekanın da diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirliği içerisinde çalışma yeteneği olduğunu belirten Prof. Dr. Şemin, bu kişilerin öğretmen, psikolojik danışman, psikolog, politikacı, doktor, işadamı olabilmeye yatkın olduklarını söyledi.
Şermin sözlerini şöyle sürdürdü:
"İçsel- özedönük zeka; başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamada da başarılıdırlar ve meditasyon yapmaktan hoşlanırlar. Bu zeka alanı gelişkin olan kişiler; sanatçı, din adamı, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist gibi meslekleri tercih edebilirler. Doğa zekası; bitkileri, mineralleri, hayvanları, dünyayı, dağları, denizleri, mevsimleri, kısaca doğayı tanıma yeteneğidir. Bu kişiler; ziraat mühendisi, arkeolog, meteorolog, biyolog, zoolog, veteriner, çevre bilimci olabilirler."

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