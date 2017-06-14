İşte yeni hoca

Galatasaray, erkek basketbol takımının başına Erman Kunter'in getirildiğini açıkladı.

Galatasaray, erkek basketbol takımının başına Erman Kunter'in getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, kontratı sona eren Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzatmama kararı almış ve bu sabah kararı kendisine bildirmişti. Kısa bir süre sonra kulübün internet sitesinden Erman Kunter ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.



ERMEN KUNTER KİMDİR ?

1980'li yıllarda Türk basketboluna oyuncu olarak damga vuran Erman Kunter, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. İTÜ, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Yenişehir, Fenerbahçe, Çukurova'da forma giydi; 1988 yılında ise 153 sayı atarak Türk basketbol tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu unvanını kazandı.

Oyunculuk döneminde toplam 213 kez milli formayı giyen Erman Kunter, rakip potalara 3 bin 699 sayı bırakırken Akdeniz Oyunları'nda 1983'te bronz, 1987'de altın madalya kazanan takımda yer aldı.

Erman Kunter; 1994 senesinde ise antrenörlük yaşantısına başladı. Sırasıyla Darüşşafaka, Beşiktaş, Türkiye Milli Takımı, Galatasaray, Cholet Basket, Asvel Villeurbanne, yeniden Cholet Basket, yine Beşiktaş ve Le Mans takımlarını çalıştırdı.

2008'de Semaine des As şampiyonluğu, 2010 Fransa Ligi ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu, 2011'de Fransa'nın en iyi koçu, 2012 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu başarılarını elde etti.

2002-03 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve sarı-kırmızılı takımla play-off yarı finali gören Erman Kunter, 14 yıl aradan sonra yeniden sarı-kırmızı renklerle buluştu.

