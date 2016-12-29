29.12.2016 16:50 İşte yeni 'asgari geçim indirimi' tutarları

Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu. Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.

Asgari ücret yeni yılda net 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olarak açıklandı. Çalışanların maaşlarına asgari ücret haricinde ödenen asgari geçim indiriminin (AGİ) ne kadar olduğu belirlendi. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ücretleri şöyle oldu:

Bekar için 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan için 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu için 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu için 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu için 213 TL

Evli ve eşi çalışan için 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu için 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu için 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu için 187 TL



