İşte yeni 3310

İlk nesil telefonların en iyilerinden kabul edilen Nokia 3310 yeniden üretildi.

İlk nesil telefonların en iyilerinden kabul edilen Nokia 3310 yeniden üretildi.

Efsane olarak akıllarda yer tutan Nokia 3310, yeniden piyasalardaki yerini alacak. Yakında piyasaya çıkacak olan telefonu unutulmaz kılan sağlam, tuşlarının kullanışlı olması ve içerdiği SNAKE (yılan) oyunuydu. Piyasadan kalkmasının ardından çok az bir zaman geçmiş olmasına rağmen yüzyıllık bir klasik gibi özlenen efsane model, Nokia firmasının yeniden telefon üretmeye başlamasıyla piyasaya geri dönüyor. Yakında sunulacak olan Nokia 3310 sarı, kırmızı, koyu mavi ve gri renkte olacak. Fiyatı ise sadece 365 Kron olarak planlanıyor.

Nokia 3310'u unutulmaz kılan bir başka özellik ise pil süresinin uzun olmasıydı. Bu özellik de geliştirilerek korunmuş. Nokia 3310'un yeni modeli 22 saat konuşma veya 31 gün stand by durumda dayanabilecek pil özelliğine sahip.

(Sadi Tekelioğlu / İHA)