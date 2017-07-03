İşte Türkiye'nin en büyükleri

Fortune 500 Türkiye 2017 sıralamasında TÜPRAŞ 34,8 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 32,9 milyar lira net satışla ikinci, OMV Petrol Ofisi ise 30,7 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı.

Fortune 500 Türkiye 2017 sıralamasında TÜPRAŞ 34,8 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 32,9 milyar lira net satışla ikinci, OMV Petrol Ofisi ise 30,7 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 10'uncusu Fortune Türkiye dergisinin Temmuz sayısında yer aldı. 2016 yılı net satış rakamlarına göre sıralamanın yapıldığı listenin ilk sırasında 34,8 milyar lira ile TÜPRAŞ ilk sırada yer aldı. TÜPRAŞ, 2007 yılından bu yana dokuz kez listenin ilk sırasında yer aldı. Geçen yıl BOTAŞ'a liderliğini kaptıran şirket, bu yıl liderlik tahtını geri aldı. Enerji piyasalarını düzenleme faaliyetlerinde bulunan EPİAŞ, 32,9 milyar liralık net satışla ikinci sıradan listeye ilk kez girdi. OMV Petrol Ofisi ise 30,7 milyar liralık net satışla üçüncü sıradaki yerini korudu. Geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan BOTAŞ ise 29,6 milyar liralık net satışla dördüncü sırada yer aldı.

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 9,4'lük artışla 930 milyar 885 milyon liraya yükseldi. 250,3 milyar lira satış gelirine sahip Fortune 500 Türkiye'nin ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı geleneği bozmayarak petrol ve enerji sektörü oldu. Listenin 500'üncü sırasında bulunan şirketin net satışı 315,1 milyon lirayı buldu.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 48,5 oranında artarak 42 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 30,24 oranında artışla 71 milyar 240 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 10,43 oranında artışla 50 milyar 317 milyon lira oldu.



İHRACATIN ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı yüzde 6,74 oranında artarak 220 milyar 752 milyon lira oldu. İhracat TL bazında artmasına rağmen dolar bazında yüzde 3,86 düşüş kaydetti. Fortune 500 listesinde yer alan 393 şirket ihracat yaparken, 107 şirketin satışlarının tamamını yurtiçinden elde ettiği görüldü. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete bakıldığında ise Türk Hava Yolları (THY) 10 yılda ilk sıradaki yerini korudu. THY 2016 yılında 24,9 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 12,2 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci, 11,2 milyar liralık ihracatla Arçelik üçüncü sırada yer aldı. Tofaş, 9,8 milyar lira ihracatla dördüncü, Polimeks İnşaat ise 8,6 milyar liralık ihracatla listede beşinci sırada yer aldı.



LİSTEYE 79 YENİ ŞİRKET

500 şirketin aktifleri yüzde 25,4'lük artışla 1,049 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 19,2'lik yükselişle 405,1 milyar liraya çıktı.

Listeye bu yıl 79 yeni şirket geldi.

Listede bulunan 183 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yılki listede şirket sayısı 160'dı.

Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 17 iken, bu yıl 20'ye çıktı.

Listede 268 üretim, 123 ticaret, 81 hizmet, 28 inşaat şirketi bulunuyor.



500 ŞİRKET BİR WAL-MART ETMİYOR

Merkez Bankası 2016 yılı ortalama dolar kurunu 3,02 lirayı baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye'nin toplam satışları 307,5 milyon doları buluyor. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ancak ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Wal-Mart'ın net satışları 485,8 milyar dolar. Bu rakamlara göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Wal-Mart'ın yüzde 63'ü yapıyor.

Fortune 500 listesinde ilk 10 şirket ve net satışları (TL)şöyle sıralandı;

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 34 milyar 854 milyon 851 bin TL

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 32 milyar 976 milyon 405 bin 394 TL

OMV Petrol Ofisi A.Ş. 30 milyar 790 milyon 948 bin TL

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. 29 milyar 680 milyon 347 bin 935

Türk Hava Yolları A.O. 29 milyar 468 milyon

OPET petrolcülük A.Ş. 20 milyar 533 milyon 669 bin

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 20 milyar 71 milyon 717 bin TL

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 18 milyar 289 milyon 107 bin 267

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 16 milyar 892 milyon 332 bin 959

Shell & Turcas Petrol A.Ş. 16 milyar 825 milyon 264 bin

500 şirketin net satışları 930,8 milyar TL olarak geçekleşirken; net satışlar sektör bazında toplamda; üretim şirketleri 384 milyar 196 milyon 115 bin 464 TL, ticaret şirketleri 310 milyar 490 milyon 239 bin 497, hizmet şirketleri 72 milyar 411 milyon 303 bin 718, inşaat şirketleri 63 milyar 787 milyon 179 bin 994, üretim dışı 546 milyar 688 milyon 723 bin 209 oldu.

