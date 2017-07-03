İşte Türkiye'nin en büyük 10 şirketi!

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 34,8 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları Fortune Türkiye yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

Sonuçlara ilişkin bilgi veren Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, TÜPRAŞ'ın 34,8 milyar liralık net satış geliri ile listenin ilk sırasında yer aldığını duyurdu. Toros, TÜPRAŞ'ın hemen arkasından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 32,9 milyar liralık net satışla ikinci, OMV Petrol Ofisi'nin de 30,7 milyar lira satış geliri ile üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Listeye enerji şirketleri hakim. Bold ve italik olarak gösterilenler, dev enerji şirketleriyle yarışıyor.

FORTUNE 500'DE İHRACAT HIZI NASIL DEĞİŞTİ

Sonuçlara göre, geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan BOTAŞ ise 29,6 milyar liralık net satışla dördüncü sırada yer aldı. Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 9,4'lük artışla 930 milyar 885 milyon liraya yükseldi. 250,3 milyar lira satış gelirine sahip Fortune 500 Türkiye'nin ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı geleneği bozmayarak petrol ve enerji sektörü oldu. Listenin 500'üncü sırasında bulunan şirketin net satışı 315,1 milyon lirayı buldu.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net karı yüzde 48,5 artarak 42 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet karı yüzde 30,24'lük artışla 71 milyar 240 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 10,43'lük artışla 50 milyar 317 milyon lira oldu.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı yüzde 6,74 artarak 220 milyar 752 milyon lira oldu. İhracat TL bazında artmasına rağmen dolar bazında yüzde 3,86 düşüş kaydetti.

Listede yer alan 393 şirket ihracat yaparken, 107 şirketin satışlarının tamamını yurt içinden elde etti. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete bakıldığında Türk Hava Yolları (THY) listenin hazırlandığı 10 yılda hep ilk sıradaki yerini korurken, THY 2016 yılında 24,9 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Listede 12,2 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci, 11,2 milyar liralık ihracatla Arçelik üçüncü sırada yer aldı. Tofaş, 9,8 milyar lira ihracatla dördüncü, Polimeks İnşaat ise 8,6 milyar liralık ihracatla listede beşinci sıranın sahibi oldu.

"SATIŞ GELİRLERİ 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEKİ ŞİRKET SAYISI 20'YE YÜKSELDİ"

Listedeki 500 şirketin aktifleri yüzde 25,4'lük artışla 1,049 milyar liraya, öz kaynakları ise yüzde 19,2'lik yükselişle 405,1 milyar liraya çıktı. Verilen bilgiye göre, listeye bu yıl 79 yeni şirket gelirken, listede bulunan 183 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı.

Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 17 iken, bu yıl sayı 20'ye çıktı. Listede 268 üretim, 123 ticaret, 81 hizmet, 28 inşaat şirketi bulunuyor.

"10 YILDA TURKCELL VE TÜRK TELEKOM İLK 10 LİSTESİNDEN DÜŞTÜ"

İlk defa 2007 yılında açıklanan listede 10 yıllık rakamlarda yaşanan değişimlere ilişkin bir analiz yapan Cüneyt Toros, 10 yılda Türkiye'nin en büyük şirketlerinin net satış gelirlerini yüzde 18,6 artırırken, Apple'ın 10 yılda dolar bazındaki ciro artışının yüzde 776,4 artırdığına işaret etti.

Bu anlamda inovasyon ve dijital dünyaya uyumun önemine dikkati çeken Toros, şirket bazında bakıldığında 10 yıllık süreçte majör değişikliklerden bahsedilemese de yaşanan değişimi şöyle özetledi:

"Sektörel bazda bakıldığında 2007 yılında 5 tane petrol ve enerji şirketi, 2 bilgi iletişim şirketi, motorlu kara taşıtlar, otomotiv, elektrikli ev aletleri şirketlerimiz vardı ilk 10'da. Bu seneye baktığımızda petrol ve enerji şirketlerinin sayısı 7'ye çıktı. 5 sektörde faaliyet gösterirken 4 sektöre düştü ilk 10'daki şirketlerin dağılımı. Petrol ve enerji şirketlerinin ağırlığı daha fazla artarken, en hızlı büyüyen şirketler hikayesinde BİM var. Turkcell, Türk Telekom gibi şirketler de ilk 10 listesinden düştüler, ikinci 10'a indiler."

"İSTİHDAM YENİDEN ARTIL TRENDİNE DÖNDÜ"

Toros, bu yılki listede üretim şirketlerinin cirosunun geçen yıla göre yüzde 6,4 arttığını belirterek, üretim dışı şirketlerin cirosunun ise yüzde 11,6 yükseldiğini söyledi. İhracatın TL bazında yüzde 6,74 artmasına rağmen dolar bazında yüzde 3,86 azalış kaydedildiğine dikkati çeken Toros, istihdama ilişkin şu bilgiyi verdi:

"2016 yılında bir önceki yıla göre istihdamda artış sağlandı. 2014 yılından 2015 yılına Fortune 500 şirketlerinin istihdamında bir düşüş vardı ama 2016 yılında bu yeniden artışa döndü. 1 milyon 117 bin kişiyi istihdam ediyor şirketler, bu da yüzde 3'lük bir artışı ifade ediyor. İstihdamda yeniden artış trendine döndüğümüzü söyleyebiliriz.

Fortune 500 firmalarının üretim sektöründe faaliyet gösterenlerinin istihdamı yüzde 3,47 daralırken, ticarette yüzde 2,40, hizmette yüzde 9,43 artış var. İstihdamda asıl artışı getiren inşaat sektörü. İnşaat sektörünün istihdam artışı yüzde 14,79. İnşaatta istihdam artıyor ama üretimde ne yazık ki düşüyor. "

LİG ŞAMPİYONU KARDA DA İPİ GÖĞÜSLEDİ

Bu yıl ki listede Fenerbahçe üç büyük kulüp arasında 548 milyon 229 bin liralık net satış geliri ile birinci olurken, Galatasaray 508 milyon 853 bin lira ile ikinci sırada, Beşiktaş ise 407 milyon 548 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

Buna rağmen faiz ve vergi öncesi kar-zararda Beşiktaş 37,3 milyon lira kar ile birinci, Galatasaray 35,3 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken Fenerbahçe ise 22,6 milyon lira zarar açıkladı. En fazla istihdam sağlayan kulüp ise 627 kişi ile Galatasaray oldu, net satışlarını en çok artıran kulüp de yüzde 82,9'luk artış ile Beşiktaş oldu.