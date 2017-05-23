İşte Türkiye'deki üniversiteli sayısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, 'Bugün için sayıları 180'i geçen kurumlarımızda 7 milyon 300 bin öğrenci eğitim almaktadır. Bu rakamla Avrupa yükseköğretim alanında sayısal olarak ikinci büyük ülkeyiz' dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, "Bugün için sayıları 180'i geçen kurumlarımızda 7 milyon 300 bin öğrenci eğitim almaktadır. Bu rakamla Avrupa yükseköğretim alanında sayısal olarak ikinci büyük ülkeyiz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı" düzenlendi. YÖK konferans salonunda gerçekleşen çalıştaya, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörleri ile Vakıf meslek yüksekokullarının müdürleri katıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarının görüşüldüğü çalıştayın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerin önder olmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Yeni YÖK olarak yenilikçi ve istikrarlı büyümeye katkı sağlayabilmek amacıyla nitelikli insan gücünü ve geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmeyi önümüze hedef olarak koyduk. İnsan odaklı kalkınma anlayışına önem veriyoruz. Ülkemiz ve yükseköğretim için öncelikli olan 100 alanda 2.000 araştırmacı yetiştirmek üzere YÖK 100/2.000 doktora burslarını başlattık. Bu doktorantların ileride öncelikli alanlarımızda ihtiyaç duyulan ara eleman yetişmesinden araştırma geliştirme ve inovasyona kadar farklı basamaklarda yer alacaklarını ve ülkemize yarar sağlayacaklarını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



180 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA 7 MİLYON 300 BİN ÖĞRETMEN

Bugün 180'i geçmekte olan yükseköğretim kurumlarında 7 milyon 300 bin öğrencinin eğitim aldığına dikkat çeken Saraç, Türkiye'nin, Avrupa yükseköğretim alanında sayısal olarak ikinci büyük ülke olduğunu kaydetti.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim alanında önemli bir yer tuttuğunu belirten Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplam kontenjanlarımızın yaklaşık yüzde 20'si vakıf üniversiteleri önlisans programlarına, yaklaşık yüzde 18'i vakıf üniversiteleri lisans programlarına ayrılmıştır. Bugün eğitim-öğretime yeni başlayan ve devam etmekte olan 69, henüz eğitim-öğretime başlamamış 2 olmak üzere toplamda 71 Vakıf yükseköğretim kurumumuz mevcut. Bunlardan 46 tanesi İstanbul'da, 10 tanesi Ankara'da ve 3 tanesi Antalya'da yer almaktadır. İzmir, Gaziantep, Konya ve Mersin'de ikişer adet; Nevşehir, Trabzon, Kayseri ve Bursa'da ise birer adet vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bunun doğal bir dağılım olmadığının farkındayız. Yakın zamanda vakıf yükseköğretim bölgeleri tanımlayarak kuruluş aşamasında farklı standartları içeren bir uygulamaya gittik. Şu an için A grubu Vakıf yükseköğretim bölgesinde sadece İstanbul var. B grubunda büyükşehirlerimiz, C grubunda ise diğer şehirlerimiz yer alıyor. Gerek kuruluş aşamaları, gerekse eğitim-öğretim süreçlerinin bölgelere göre farklılık arz ettiği gerçek. Bu vakıf yükseköğretim bölgelerinde şimdilik sadece kuruluş aşaması ile ilgili yapılandırma var ancak ilerde farklı başlıklarda vakıf yükseköğretim bölgelerine farklı uygulamalar, yenilikler getirmeyi de amaçlıyoruz."

YÖK tarafından ilk kez düzenlenen "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"nın sabah gerçekleştirilen oturumunda "Mevcut Durum ve Denetleme Süreci" başlığı ele alınırken, öğleden sonraki oturumda ise "Geleceğe Bakış" başlığı ele alınacak.

(İlker Turak / İHA)