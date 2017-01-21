İşte Trump'ın ilk icraatı! Oval ofise bakın ne yaptı

ABD'de başkanlık görevi dün Barack Obama'dan devralan Donald Trump, ilk icraat olarak sağlık reformu yasası Obamacare'e el atarken resmi makamı Oval Ofis'le ilgili değişiklikler de yaptı.

The Hill gazetesinin haberine göre Obama döneminde 2009'da Oval Ofis'ten kaldırılan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in büstü geri getirildi.

​Beyaz Saray, 2009'da köleliği kaldıran eski ABD Başkanı Abraham Lincoln ve siyah hareketinin liderlerinden Martin Luther King Jr. büstleri için yer açmak gerektiğini, Churchill büstünün de bu yüzden kaldırıldığını açıklamıştı.