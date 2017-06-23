İşte Survivor 2017'nin şampiyonu

"Survivor 2017'de şampiyon kim oldu?" sorusunun cevabı belli oldu. Kıbrıs'ta düzenlenen finalde Adem ile Ogeday canlı SMS oylamasında karşı karşıya geldi.

En çok oyu alan Ogeday Survivor şampiyonu oldu.

ŞAMPİYON OGEDAY'IN İLK SÖZLERİ

Survivor şampiyonu/birincisi Ogeday kupayı kaldırdıktan sonra şunları söyledi: "Bizi yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce bir arkadaşıma söz vermiştim. Kürekten Engin arkadaşıma söz vermiştim. Survivor'ı kazanıdığım taktirde Sümerspor'a tekne alacağım ve kardeşim Muhammed'in adını vereceğim demiştim. Kardeşime ve anneme sözümü tuttum çok teşekkür ediyorum."

Şampiyonluk koltuğunda oturan Adem'in final gecesindeki ilk sözleri: "Çok uzun bir yoldan geldik buraya. Birçok sınavdan geçtiğimi düşünüyorum. Beni buraya getiren benim irademin yanı sıra beni ailelerinden biri gibi gören halkımızdır. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ben burada sadece bir yolcuyum. Bendan sonra buraya yeni yolcular da gelecek. Bir eğitimci olarak küçük çocuklara örnek olabildiysem, akıllarında kalabidiysem bu benim için en büyük mutluluk. Çok heyecan yaşadım. Yaptığım iç heyecan ve korkuyla beslenen bir iş ama şuandaki duygularımı tarif edemem. Bugün her türlü sonuca razıyım. Bugün benim gözümde iki şampiyon var. Ogeday da en az benim kadar şampiyonluğu hak eden bir kardeşim."

Daha sonra yeniden söz alan Adem, "Hedefim kesinlikle Kıbrıs'tı. İnanarak geldim. Ama hiçbir zaman hedefsiz çıkmadım. Bazen yarı yolda kaybettim. Burada da bu riski yaşıyordum. Hiçbir şekilde strateji yapmadım. Dışarda nasıl Adem'sem burada öyleydim. Gönlüm çok rahat. Sabaha kadar konuşsamda beni buraya getirenlerin hakkını ödeyemem. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ogeday ise şöyle konuştu: "Çok uzun bir maratonun artık son aşamasındayız. 5 ay boyunca tüm duyguları yaşadık. İyiki buraya gelmişim. Gerçekten Adem ağabey de gerekeni söyledi. Çok değerli bir yarışmacı. Mücadele ederken de söylemiştim. 'Güçlü isimlerle yarışmak istiyorum' demişti. Kendisi de o güçlü isim. Bugün bir karar verilecek gerçekten çok heyecanlıyım. Buraya kadar gelebilmek iki taraf için de şampiyorluktur. İkimiz de çok hak ettik. Halkımız bizi 5 ay boyunca izledi karar verecek. Adem ağabeye çok teşekkür ediyorum."

İkinci kez söz hakkı verilen Ogeday, "Survivor'dan önce hedeflerimi basamak olarak koydum. Survivor'a katılmaktan finale kadar. Bütün basamakları atlayabilrim. Son bir adım kaldı. Bu saatten sonra halkımızın da desteği ile önceliğim şampiyon olmak. Ancak olamasam da halkın taktirine bırakıyorum. Adaya bir daha gelsem farklı bir kişi olamam. Çıkan her karara saygım sonsuz" dedi.

SURVİVOR FİNALİSTLERİN MOTİVASYON CÜMLELERİ

Ogeday: "Yarışmalarda ve antremanlarda ekip olarak çalıştığımız için birbirimizi motive etmemiz çok önemli. Motive olmak ve motive etmek benim çok sevdiğim bir şey. Kürükte nefesimizi az kullanarak yükseltecek söylemeyi tercih ederdik. Yarışmalar sırasında kullandığım 'Bu kadar mı' lafı kürekten gelme"

Adem: "Benim motive şeklim maçlarda hatalarımın bana anlatılması oluyordu. Bizim mücadele ederken tetikte olmamız lazım. Bu yüzden çok dikkatli ve disiplinli olmamız lazım. Bizde bir laf vardı. 'Atremanda kan akıtmayan ringte kanını akıtır.' Bu yüzden antremanlarımız çok disiplinli geçer. Ama en güzel dayak yiyip maç sonunda rakibinin elini sıkıyorsun. "

Kıbrıs yarı finalinde neler yaşanmıştı? İşte çarşamba günü Kıbrıs yarı finalinde yaşananlar...

Survivor'da çarşamba günü yarı finali canlı yayınla Kıbrıs'ta gerçekleşti. Yarı finale kalan Ogeday, Serhat ve Adem'in yanı sıra ünlüler ve gönüllüler takımlarının bütün yarışmacıları geceye eşlik etti.

Canlı SMS oylamasına çıkan Ogeday, Serhat ve Adem'den en az oyu alan Serhat Survivor olma hayallerine veda etti.

Bu sonuçlara göre Adem ve Ogeday 22 Haziran Perşembe günü şampiyonluk için SMS oylamasına çıkacak.

ADEM NELER SÖYLEDİ?

"Gelirken Survivor'a iki hayalim vardı. İlk hayalim burda olmaktı. İkinci hayalimse şampiyon olmaktı. Her şeyden önce burada gerçek Adem'i yansıtmak istedim. Aileme, sevenlerime layık olmaya çalıştım. Savaşcı ruhum var. Yaptığım işte savaşcı andıran bir iş. Temas sporu yapıyorum. Boksörüm. Yaklaşık 20 yıla kadar ülkemin bayrağını dalgalandırdım. Bugün burdayım ve 20 yılda yaptığım şeylerim mükafatını alıyorum. Gerçekten birilerin kalbini kazanmışım. Aileme bu duyguyu yaşattığım için çok mutluyum. Karar ne olursa olsun. Hakketmişim ki buradayım. Herkes için hayırlısını diliyorum."

OGEDAY NELER SÖYLEDİ?

"Tabiki de buraya gelirken çok şartlardan geçtik. Aileme çok teşekkür ediyorum. Ben de çok büyük emekleri var. Beni ben yapan spor karakter yaratmaz ama onu ortaya çıkartır bana hep bu felsefeyi kazandıran antrenörlerimdir. Buraya geldim kendimi yansıttım tamamen kendim oldum. Kendim olurkende bana halkın desteği halkın duaları durumlarından dolayı desteklemeyenler herkese çok çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan çok keyif alıyorum çok gurur duyuyorum. Herkes çok haketti. İnşallah güzel bir sonuç olacak. Ben anneme verdiğim sözü tuttum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkese başarılar diliyorum."