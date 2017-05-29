İşte Süper Lig'de son haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Uzun bir maratonun ardından Spor Toto Süper Lig'de sona gelindi. Beşiktaş'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantilediği ligde küme düşecek son takım ise 34. haftada oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. TFF tarafından açıklanan 34. hafta programı şöyle:
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