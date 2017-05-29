İşte Süper Lig'de son haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Uzun bir maratonun ardından Spor Toto Süper Lig'de sona gelindi. Beşiktaş'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantilediği ligde küme düşecek son takım ise 34. haftada oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

TFF tarafından açıklanan 34. hafta programı şöyle:



2 Haziran Cuma

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor

20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor



3 Haziran Cumartesi

14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir

17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor

17.00 Adanaspor - Fenerbahçe

17.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

17.00 Trabzonspor - Bursapsor

17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor

