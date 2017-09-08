08.09.2017 23:40 İşte Sosa'nın Trabzonspor'a maliyeti

Trabzonspor Kulübü, Sosa ile kiralık olarak anlaşmaya vardıklarını KAP'a bildirdi. Trabzonspor Kulübü, Sosa ile kiralık olarak anlaşmaya vardıklarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000 EUR garanti ücret,

2018 - 2019 sezonu için 3.320.000 EUR garanti ücret,

2019 - 2020 sezonu için 3.240.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

