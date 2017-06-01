İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerin isimleri açıklandı. Askeri helikopterde Kato Dağı'ndaki operasyonları yöneten kurmay ekibinin bulunduğu belirtilirken, kazada Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da şehit olduğu kaydedildi.

Şenoba'dan kalkan 'coogeer' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK da yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Tümgeneral Aydoğan Aydın

Albay Oğuzhan Küçükdemir

Albay Gökhan Peker

Yüzbaşı Songül Yakut

Binbaşı Koray Onay

Yüzbaşı İlker Acar

Yüzbaşı Nuri Şener

Başçavuş Mehmet Erdoğan

Uzman Çavuş Zeki Koç

Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak

Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş

Başçavuş Fevzi Kıral

Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal