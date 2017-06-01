İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerin isimleri açıklandı. Askeri helikopterde Kato Dağı'ndaki operasyonları yöneten kurmay ekibinin bulunduğu belirtilirken, kazada Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da şehit olduğu kaydedildi.
Şenoba'dan kalkan 'coogeer' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK da yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yüzbaşı Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal