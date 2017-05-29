İşte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar
2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak 22 takım belli oldu.
2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak 22 takım belli oldu. Manchester United İngiltere Premier Lig'de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle: İngiltere : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United Almanya : Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund İspanya : Real Madrid , Barcelona , Atletico Madrid İtalya : Juventus , Roma Portekiz : Benfica , Porto Fransa : Monako , Paris Saint- Germain Rusya : Spartak Moskva Ukrayna : Shakhtar Donetsk Belçika : Anderlecht Hollanda : Feyenoord Türkiye : Beşiktaş İsviçre Basel
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