İşte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar

2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak 22 takım belli oldu.

2017/18 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak 22 takım belli oldu.

Manchester United İngiltere Premier Lig'de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle:

İngiltere : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United

Almanya : Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund

İspanya : Real Madrid , Barcelona , Atletico Madrid

İtalya : Juventus , Roma

Portekiz : Benfica , Porto

Fransa : Monako , Paris Saint- Germain

Rusya : Spartak Moskva

Ukrayna : Shakhtar Donetsk

Belçika : Anderlecht

Hollanda : Feyenoord

Türkiye : Beşiktaş

İsviçre Basel

