İşte Podolski'nin yeni takımı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, sezon sonu itibariyla Türkiye kariyerini noktalıyor. Sarı-Kırmızılılar'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki golcü oyuncunun satışı için Japon kulübü Vissel Kobe anlaşma sağlandı.

Buna göre Vissel Kobe, Galatasaray'a 2.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Podolski iki sezon önce Sarı-Kırmızılılar'a 2.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Bu sezon şu ana kadar ligde ve kupada 21 maçta forma giyen Poldi, 14 gol 6 asistlik performans sergiledi.

İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POLDI'DEN VEDA MESAJI

Transferin duyurulmasından kısa bir süre sonra Podolski, Instagram hesabından taraftara veda mesajı paylaştı.

Alman golcü şu ifadeleri kullandı:

Sezon sonundan itibaren Japonya J-League takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar. Zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağım. Ama şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek!