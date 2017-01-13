İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017

ORC Araştırma Şirketi tarafından 36 ilde 10-11 Ocak tarihleri arasında 2 bin 340 kişi ile "CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMA GİDERSE..

Vatandaşın, Anayasa değişikliğine verdiği destek yüzde 62. Referandum olması halinde hayır oyu verecek olanların sayısı yüzde 38'de kaldı.

“Bazı kesimler, TBMM'den referandum kararı çıkması durumunda ülkede kaos ve iç savaş olabileceği ifade etmektedir. Siz iç savaş korkusu ve endişesi taşıyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine ise halkın yüzde 83.9'si ‘Hayır' yanıtını verdiği görüldü.

AK PARTİ YÜZDE 53

Aynı şekilde, “İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur” sorusuna da halkın yüzde 62'si ‘Evet oyu veririm' cevabında bulundu.

“Bu pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda seçmenin yüzde 53'ü AK Parti, yüzde 23.6'sı CHP, yüzde 15.8'i MHP yanıtını verdi. HDP'nin oyunun yüzde 6.5'e düştüğü görüldü.