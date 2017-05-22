İşte o teröristler

Ankara Valiliği, AK Parti kongresine saldırı hazırlığı yaparken öldürülen teröristlerin İstanbul'dan Ankara'ya getirilişine ilişkin kamera kayıtlarını paylaştı.

Ankara Valiliği, AK Parti kongresine saldırı hazırlığı yaparken öldürülen teröristlerin İstanbul'dan Ankara'ya getirilişine ilişkin kamera kayıtlarını paylaştı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Etimesgut ilçesi Yapracık TOKİ konutlarında tespit edilen DEAŞ mensubu 2 teröristin düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Topaca, İstanbul'da takip edilen Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov'un takibiyle DEAŞ'lı teröristlere ulaşıldığını belirterek, "İstanbul'daki Ebu Hüseyin Celilov alındı, pişmanlık yasasından yaralanmak istediğini bildirdi ve kendisinin DEAŞ'la ilişkisini kabul etti. Bu 2 kişinin de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu kaydetti. Biz bundan sonra süratle, risk alamazdık operasyon hazırlıklarına başladık. O gece sabaha karşı saat 02.30-03.00 civarı operasyon yapıldı. Çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi" ifadelerini kullandı.



"HENÜZ BU KİŞİLERİN KİMLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR TESPİT YAPAMADIK"

Öldürülen teröristlerin kimliklerine ilişkin herhangi bir tespitin henüz yapılamadığını kaydeden Topaca, "Henüz bu kişilerin kimlikleri ile ilgili bir tespit yapamadık. Yabancı uyruklu olma ihtimali yüksek. Parmak izleri, herhangi bir kayıtları olmadığı için henüz kimliklerini tespit edemedik. Evde yapılan incelemede kalaşnikof, el bombaları ele geçirildi. Bazı bilgiler de ele geçirildi. Dijital malzemeler, bilgisayar, birkaç kroki çıktı. Bu krokilerden Ankara'ya büyük bir eylem için geldiklerini anlıyoruz. İstanbul'da yakalanan şahıs da Ankara'da büyük bir eylem yapmak istediklerini ama nerde, ne zaman, hangi eylemi yapacakları konusunda kendisinin bilgisinin olmadığını söylemişti" şeklide konuştu.



"AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİN YAPILDIĞI BÖLGEYLE İLGİLİ DE BAZI KROKİLER ORTAYA ÇIKTI"

Bu kişilerin üzerinde yapılan aramada ortaya çıkan krokide Türkiye'de barışı bozacak, sosyal dayanışmayı ortadan kaldıracak, insanların birbirine olan kardeşlik duygularını ortadan kaldıracak şekilde sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerine bir eylem planı krokisi olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Topaca, şöyle devam etti:

"Ayrıca dün yapılan AK Parti olağanüstü kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili de bazı krokiler ortaya çıktı. Bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman niyetlerinin hiç de iyi olmadığını anlıyoruz. Ses getirecek, ülkede kaos oluşturacak bir eylemi yapmak istediklerini, planladıklarını bu krokilerden anlıyoruz. Vaktinde müdahale ile böyle bir fırsatı bulamadılar. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor."



"BİZ O GÜN AĞIRLIĞIMIZI AK PARTİ KONGRESİNE VERMİŞTİK. MUHTEMELEN ONU DA HESAP EDEREK 2 KROKİNİN OLMASINDAN DİĞER BİR EYLEMİ DE PLANLADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Teröristlerin üzerinden çıkan krokilerden birden fazla eylemin planlandığının anlaşıldığının altını çizen Topaca, "Böyle bir şeyi yapmış olsalar, insanların birbirine olan güveni, devlete olan güveni; o gün devam eden AK Parti kongresinde bunun olduğunu düşündüğünüz zaman el bombalarıyla yüzlerce kişinin öldürülebileceğini, kalaşnikoflarla belki çok büyük kayıpların yaşanabileceğini biliyoruz. Biz o gün ağırlığımızı AK Parti kongresine vermiştik. Muhtemelen onu da hesap ederek 2 krokinin olmasından diğer bir eylemi de planladıklarını düşünüyoruz. Dikmen tarafında bir bölgede böyle bir eylemi yapmayı planlamışlardı. Netice itibariyle buna fırsat bulamadılar" diye konuştu.



"HEDEF TOPLUMUN SİNİR UÇLARINA DOKUNACAK YERLER"

Teröristlerin Dikmen'de planlandığı düşünülen eyleme ilişkin konuşan Topaca, "Hedef toplumun sinir uçlarına dokunacak yerler diyebiliriz. Çok isimlendirme de yapmak istemiyoruz. Toplumda bir tedirginlik olmaması açısından. O hususlarla ilgili de biz tedbirlerimizi alıyoruz. İlgili sivil toplum kuruluşlarını uyaracağız. Bu şu anlama gelmesin kentimizde bir güven sorunu, güvenlik sorunu gibi algılanmasını da istemem, kentimizin bütün girişlerinde 24 saat esasına göre, hiç kesintisiz yol arama ve kontrol faaliyetlerimiz var. Bunlara fırsat vermiyoruz" ifadelerini kullandı.



KARAASLAN: "TEKNİK İLETİŞİMLE TARİFİNİ ALDIK VE EVİ BULDUK O GECE"

Vali Topaca'nın açıklamalarına ek yapan Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da, "Bu takip Ankara'daki eve yerleştirip İstanbul'a döndükten sonra başladı. İstanbul'dan takibe alıp da burada getirip eve sokma gibi bir durum yok. İstanbul'da yakalandıktan sonra şahıs, burada bir eve birilerini yerleştirdiğini söyledi. Bu evi gösterebileceğini söyledi. Hemen teknik iletişimle tarifini aldık ve evi bulduk o gece" açıklamasında bulundu. Karaaslan ayrıca, teröristlerin kaldığı evin sahte kimlikle kiralandığını ifade etti.

Karaaslan, DEAŞ'ın sosyal medyada yayımlanan illegal bir yayın organından eylem hedeflerini ortaya koyduğunu belirterek, "Açık hava toplantılarında somutlaştırılmamış hedeflerini ortaya koyuyor ve mensuplarına da herhangi bir talimat almaksızın gerektiğinde ve kullanacağı öldürme cihazlarını; kamyondan tutun da bıçağa kadar, kırılmış şişeye kadar her şeyle bu işi yapabilecekleri yönünde adeta eylem kampanyası açıyor. Bu anlamda ilk yaptığımız şey bu tür hedefleri korumaya yönelik tedbirler alıyoruz. Eylem hedefleri somutlaştıkça da bu eylemi gerçekleştirecek şahısları tespite yönelik çalışma yapıyoruz" değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamadan sonra Ankara Valiliği, teröristlerin İstanbul'dan Ankara'ya getirilişine ilişkin kamera kayıtlarını da paylaştı.

(Uğur Kan Yüksek - Nurullah Geylani / İHA)