İşte o Suriyeli pilot

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi savaş uçağından paraşütle atlayarak kurtulan pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi savaş uçağından paraşütle atlayarak kurtulan pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor.

9 saatlik arama çalışmalarının ardından sabaha karşı düşen uçağın enkazının yaklaşık 40 kilometre uzağında bitkin halde bulunan Suriyeli pilot Mehmet Safhan (56), ambulans ile Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan pilotun omurgasında kırık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

(Adem Karagöz / İHA)