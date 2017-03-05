İşte o Suriyeli pilot

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi savaş uçağından paraşütle atlayarak kurtulan pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi savaş uçağından paraşütle atlayarak kurtulan pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor. 9 saatlik arama çalışmalarının ardından sabaha karşı düşen uçağın enkazının yaklaşık 40 kilometre uzağında bitkin halde bulunan Suriyeli pilot Mehmet Safhan (56), ambulans ile Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan pilotun omurgasında kırık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. (Adem Karagöz / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.