İşte Nokta dergisi yöneticileri için istenen ceza

Kapatılan Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ile Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarırken, derginin toplatılan nüshalarının imhasına karar verdi.

Kapatılan Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ile Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarırken, derginin toplatılan nüshalarının imhasına karar verdi.

Kapatılan Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ile Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Murat Çapkın ve Cevheri Güven katılmadı. Sanıklar adına duruşmada hazır bulunan avukat Ömer Tekin Türker, mahkeme heyetine yazılı savunma dilekçesi sundu. Sanıkların avukatı Türker, delil durumu ve savunmalarının dikkate alınarak müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar Cevheri Güven ve Murat Çapan'ı "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı. Kaçma ve saklanma ihtimallerinin bulunmasını gerekçesiyle sanıkların hüküm ile birlikte tutuklanmalarına karar veren mahkeme, bu nedenle haklarında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Mahkeme, Nokta dergisinin dava konusu 14 Eylül 2015 ve 2 Kasım 2015 tarihli nüshalarının dosyada delil olarak saklanmasına, toplama kararı verilen diğer nüshaların ise imhasına hükmetti. Öte yandan, her iki sanığın da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraatına karar verildi.



2015 SEÇİMLERİNİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Nokta dergisinin 24'üncü sayısında Güven ve Çapan'ın yayınlamış oldukları dergide demokratik olarak yapılan Kasım 2015 seçimini sabote etmeye çalıştıkları gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Soruşturma aşamasında tutuklanan her iki sanık da 25 Aralık 2015 tarihli ilk duruşmada tahliye edilmişti.



İKİNCİ İDDİANAME MONTAJ FOTOĞRAF NEDENİYLE HAZIRLANMIŞTI

Nokta dergisinin 18'inci sayısının kapak sayfasında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkasında şehitlerimize ait Türk bayrağı asılı tabutlar bulunduğu halde cep telefonu ile gülümseyerek öz çekim yaparken gösterir montajlama bir fotoğraf nedeniyle sanıklar hakkında ikinci bir iddianame hazırlanmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, aynı mahkemede birleştirilmişti.

(Başak Akbulut / İHA)