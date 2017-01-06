06.01.2017 12:50 İşte Mitrovic'in Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar transfer için Rijeka Kulübü'ne 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar transfer için Rijeka Kulübü'ne 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş, Mitrovic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıkladı. Açıklamaya göre oyuncu için kulübü Rijeka'ya 4 milyon 200 bin Avro bonservis bedeli ödenecek. 23 yaşındaki oyuncu ise siyah-beyazlı takımdan bu sezonun kalanı için 600 bin Avro, diğer sezonlar için ise 1 milyon 200 bin Avro garanti ücret alacak.

Beşiktaş'ın transfere ilişkin açıklaması şöyle:



"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."



