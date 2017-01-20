İşte milli takıma girecek güreşçiler

Afyonkarahisar'da dün başlayan Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda yapılan final maçları sonrası Kadın Güreş Milli Takımı'na girecek sporcular belli oldu.

Afyonkarahisar'da dün başlayan Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda yapılan final maçları sonrası Kadın Güreş Milli Takımı'na girecek sporcular belli oldu.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde dün başlayan şampiyona bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi. Müsabakalar sonrası kilogram kategorilerinde Kadın Güreş Milli Takımı'na seçilen sporcular şöyle:



48 kilogram: Evin Demirhan, Emine Çataoğlu, Özge Kuzucukdır, Sümeyye Sezer.

53 kilogram: Fikriye Gök, Aysun Erge, Laman Gürbanova, Burcu Kebic.

55 kilogram: Bedia Gün, Nuray Karadağ, Mehlika Öztürk, Dilan Kaya.

58 kilogram: Derya Bayhan, Neslihan Ulusoy, Hatice Ece Tekin, Aybike Cintaş.

60 kilogram: Gamze Nur Adakan, Özlem Göldağ, Ebru Kenger, Cemile Unudan.

63 kilogram: Hafize Şahin, Aslı Tuğcu, Sinem Topçu, Ecem Uygun.

69 kilogram: Buse Tosun, Kadriye Aksoy, Aslı Demir, Burcu Üğdüler.

75 kilogram: Yasemin Adar, Tuğba Kılıç, Gülşen Cengiz, Beste Altuğ.

(Gökten Ceylan /İHA)