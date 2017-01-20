İşte milli takıma girecek güreşçiler

Afyonkarahisar'da dün başlayan Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda yapılan final maçları sonrası Kadın Güreş Milli Takımı'na girecek sporcular belli oldu.
Afyonkarahisar'da dün başlayan Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda yapılan final maçları sonrası Kadın Güreş Milli Takımı'na girecek sporcular belli oldu. Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde dün başlayan şampiyona bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi. Müsabakalar sonrası kilogram kategorilerinde Kadın Güreş Milli Takımı'na seçilen sporcular şöyle:
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