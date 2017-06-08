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İşte Londra saldırganı
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İşte Londra saldırganı

Londra saldırganlarından birinin, saldırıdan kısa bir süre sonra polis tarafından vurulduktan sonraki görüntüleri yayınlandı.

Londra saldırganlarından birinin, saldırıdan kısa bir süre sonra polis tarafından vurulduktan sonraki görüntüleri yayınlandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi gecesi Londra köprüsü üzerinde saldırganlar kamyonu yayaların üzerine sürerek insanları ezmişti. Daha sonra kamyondan inen saldırganlar yakınlarda bulunan bir restoranda bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla alakalı soruşturma sürerken, saldırıdan sonraki anlara dair görüntüler yayınlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganlardan birinin polis tarafından vurulduğu görülüyor.

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