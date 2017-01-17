İşte kuruşu kuruşuna 2017 emekli maaşları! Hangi emekli ne kadar zamlı maaş alacak ödemeler başladı

Ocak artışıyla en düşük maaş, esnaf emeklilerinde bin 218 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liraya çıktı

29 OCAK'A KADAR ÖDEME VAR

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zaman geldi. Ocak zamları, bugünden itibaren hesaplara yatıyor. Emekliler, ayın 29'una kadar yeni maaşlarına kavuşacak.

OCAK ZAMMI 4.73 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.73 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.73 oldu.

60 LİRA EK ÖDEME ALIYORLARDI

Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Örneğin; Aralık maaşı bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 60 lira da ek ödeme alıyordu.

Ocak'taki yüzde 4.73 zamla bin 500 liralık net maaş bin 570 lira 95 kuruşa yükseldi. Buna bağlı olarak ek ödeme de 62 lira 84 kuruşa çıktı.