İşte kupanın kaldırılacağı maçın bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, son hafta evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 15. şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları da belli oldu. Fiyatlar şöyle:

"Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 950TL

1903 A-E BLOK : 950TL

1903 B - D BLOK : 1.050TL

1903 C BLOK : 1.100TL"

