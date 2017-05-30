İşte kupanın kaldırılacağı maçın bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları belli oldu. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, son hafta evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 15. şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları da belli oldu. Fiyatlar şöyle: "Kategori 1 : 450TL Kategori 2 : 400TL Kategori 3 : 350TL Kategori 4 : 325TL Kategori 5 : 300TL Kategori 6 : 275TL Kategori 7 : 160TL Kategori 8 : 150TL VIP : 950TL 1903 A-E BLOK : 950TL 1903 B - D BLOK : 1.050TL 1903 C BLOK : 1.100TL"
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