İşte kupa finalinin faturası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, Eskişehir'de oynanan ve Atiker Konyaspor'un kazandığı götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından alınan kararları açıkladı. PFDK kararları şu şekilde:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün, 31.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübü'nün, 31.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

