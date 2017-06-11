İşte Kosova maçında ilk 11'imiz

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda saat 21.45'te Kosova ile karşılaşacak. Maçta 11'le şu şekilde:
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda saat 21.45'te Kosova ile karşılaşacak. Maçta 11'le şu şekilde: Kosova: Samir Ujkani, Fidan Aliti, Alban Pnishi, Enis Alushi, Arber Zeneli, Donis Avdijaj, Amir Rrahmani, Valon Berisha, Mergim Vojvoda, Hekuran Kryeziu, Atdhe Nuhiu. Türkiye: Volkan, Gökhan, M.Topal, Çağlar, H.Ali, Selçuk, Ozan, Oğuzhan, Volkan Şen, Cengiz, Burak Yılmaz.
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