İşte kar tatili olan iller!

Konya ve Antalya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

HATAY'DA KAR TATİLİ

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.

ALANYA KIRSALINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'nın bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı Alanya'nın kırsal kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Alanya çevresinde etkili olan kar ve tipi, kentin kuzey yamaçlarını beyaza bürüdü, yüksek kesimlerinde ise mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, merkeze 20 kilometre mesafedeki Mahmutseydi Mahallesi'nde Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenci, kar ve tipi nedeniyle okulda mahsur kaldı.

Öğrenciler uzun uğraşlara rağmen servis araçlarıyla okuldan çıkamayınca, durum yetkililere bildirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara yardım etmek için belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Kırsal mahallelerdeki bazı okulların tatil edildiğini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz, önceden planladığımız gibi acil eylem durumundalar. Şu an kırsal bölgedeki ekiplerimiz Mahmutseydi, Türbelinas, Güzelbağ Mahallesi ve çevresi, doğuda Üzümlü, Bıçakçı, Gümüşkavak, Alacami mahallelerimizin yanı sıra yine aynı şekilde Demirtaş Mahallesi'nin kuzeyinde kalan mahalleler ile yayla yollarında, ana arterlerde dünden beri çalışmalarını sürdürüyor. Acil durum ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşabilmek, onların sıkıntılarına çözüm bulmak için bu olumsuz hava şartlarında yoğun çaba harcıyor."