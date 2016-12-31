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İşte İstanbul'da yılbaşı için görevlendirilen polis sayısı
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İşte İstanbul'da yılbaşı için görevlendirilen polis sayısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı kutlamaları kapsamında 25 bin polisin İstanbul'da görev yaptığını açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı kutlamaları kapsamında 25 bin polisin İstanbul'da görev yaptığını açıkladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin yılbaşı öncesinde Etiler'de bulunan bir huzurevini ziyaret etti. Vali Şahin'e ziyaretinde Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, Etiler Huzurevi Müdürü Nadir Demirağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay eşlik etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay, huzurevi yetkilileri ve huzurevi sakinleri tarafından karşılanan Vali Şahin, huzurevi sakinleri ile tek tek görüştü. Yaşlılarla sohbet eden Vali Şahin, onlara karanfil armağan etti.

"ÇALIŞMALAR YOL VE HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE UZADI"
İstanbul'da son günlerde etkili olan elektrik kesintileriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışıyla meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi, yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Şuana kadar müdahale edilmedik hemen hemen hiçbir arıza kalmadı.Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor.Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasındaki sorumlu şirket ekipleri, anında müdahale ederek sorumlu şirket ekipleri müdahale ederek kontrol altına almaya çalıyorlar sadece sanayi bölgelerimiz de tam anlamıyla elektrik iletimi yüzde 100 olarak sağlanamadı. O konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"2017 HUZURLA, BARIŞLA, KARDEŞLİĞİMİZİN DAHA DA PEKİŞTİĞİ BİR YIL OLSUN"
Vali Vasip Şahin yeni yıl mesajı vererek, "Yeni yılı inşallah güzel bir şekilde karşılayalım. 2016'da yaşadığımız o elim hadiseler; içimizi, yüreğimizi parçalayan, kanatan olaylar olmasın. Bir daha ihanetlerle karşılaşmayalım. 2017 huzurla, barışla, kardeşliğimizin daha da pekiştiği sağlıklı ve müreffeh yaşadığımız bir yıl olsun. Bütün İstanbul için Türkiye için milletimiz ve tüm dünya insanları için" şeklinde konuştu.

"YILBAŞI GECESİ 25 BİN POLİS GÖREV YAPACAK"
Yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan önemler hakkında sorulan bir soru üzerine Vali Şahin, şunları söyledi: "Yeni yılda vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması adına bütün muhtemel riskler değerlendirerek normalde 10 bin polis görev yaparken buna 15 bin polis daha takviye ederek, toplam 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul'da almaya çalıştık. Her yerde polislerimiz değişik şekillerde, değişik noktalarda görev alacaklar. Yine aynı şekilde jandarma kendi bölgesi içerisinde yaklaşık olarak bin personelle görev ifa edecek, bunun yanında sahil güvenlik komutanlığımızın ekipleri de kendi bölgelerinde görev yapmaya devam edecekler. Sadece aldığımız tedbirler güvenlikle ilgili değil, aynı zamanda hastanelerimiz, acil servislerimiz tam kapasite ile görev yapacaklar. Diğer kuruluşlarımız da belediyeden,ulaşıma kadar herkes kendi konusu ve sahasında azami tedbirleri aldılar" dedi.
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