İşte İran parlamentosuna saldıran teröristler

İran'da parlamento binasına saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri yayınlandı.

İran'da parlamento binasına saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri yayınlandı.

Dün İran'ın başkenti Tahran'da eş zamanlı çifte saldırı düzenlendi. İran Parlamentosu ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Parlamento binasına saldırı düzenleyen teröristlerin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Öte yandan, İran istihbarat bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganlardan 5'nin DEAŞ üyesi olduğu ve saldırganların Musul ve Rakka'daki cinayetlere de katıldığı belirtildi.

