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İşte ilk devrenin hakem dosyası
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İşte ilk devrenin hakem dosyası

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde en çok maç yöneten ve en fazla kırmızı kartına başvuran hakem Ali Palabıyık oldu. Ali Palabıyık'ın ligde en fazla maçını yönettiği takımlar ise üçer karşılaşmayla Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde en çok maç yöneten ve en fazla kırmızı kartına başvuran hakem Ali Palabıyık oldu. Ali Palabıyık'ın ligde en fazla maçını yönettiği takımlar ise üçer karşılaşmayla Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'in geride ilk devresinde en çok tartışılan isimler hakemler oldu. 16 hafta sonunda hakemlerin yönettikleri maçların ardından ortaya çıkan istatistikler ise şöyle:

EN FAZLA MAÇ YÖNETEN ALİ PALABIYIK VE HÜSEYİN GÖÇEK
Süper Lig'de oynanan 16 karşılaşmanın 12'sinde görev alan Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek, bu periyotta en çok görev alan isimler oldu. Ali Palabıyık, üçer maçla ligde en fazla Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin mücadelelerini yönetirken, Hüseyin Göçek ise yine üç maçla en çok Galatasaray karşılaşmalarında görev aldı. Onları 11'er müsabaka ile Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus izledi. Genç hakemler Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler'in de 10'ar maçı bulunuyor. En az görev alan isimler ise 1'er karşılaşma ile Serkan Tokat, Abdulkadir Bitigen ve Suat Arslanboğa.

EN FAZLA KIRMIZI KART ALİ PALABIYIK'TA
Süper Lig'de 12 karşılaşmada düdük çalan Ali Palabıyık, 10 kez kırmızı kartına başvurdu. FIFA kokartlı hakem, yönettiği karşılaşmaların sadece üçünde elini cebine götürmedi. Ali Palabıyık'ı 4'er kırmızı kartla Alper Ulusoy ve Bülent Yıldırım takip etti. Özgür Yankaya da, görev aldığı karşılaşmalarda 3 defa kırmızı kartına başvurdu.

EN ÇOK SARI KART ÇIKARAN ALPER ULUSOY
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 71 kez sarı kartına başvuran Alper Ulusoy, bu alanda zirvede bulunuyor. Kırmızı kartına en fazla başvuran isim olan Ali Palabıyık ise 68 kez sarı kart çıktını kullanmış. Halil Umut Meler, sarı kartı için 62 kez elini cebine götürürken, Serkan Çınar'ın 53, Cüneyt Çakır'ın da 52 kez sarı kartını kullanmış. En az sarı kartına başvuran isim ise ligde yönettiği 1 karşılaşmada 6 sarı kart gösteren Serkan Tokat oldu.

EN FAZLA BEYAZ NOKTAYA GİDEN ÜMİT ÖZTÜRK
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde 8 müsabakada görev alan Ümit Öztürk, bu maçlarda 6 kez penaltı noktasını göstererek en çok penaltı çalan hakem oldu. Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ise beşer kez penaltı kararı verdi.

DEPLASMAN EKİPLERİNİN GÖZDESİ HÜSEYİN GÖÇEK
Hüseyin Göçek şu ana kadar ligde 12 karşılaşmada düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 7'sinde gülen taraf deplasman takımları oldu. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Bülent Yıldırım'ın yönettikleri karşılaşmaların 5'inde de galip gelen yine konuk ekip takımlarıydı. Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa'nın görev aldığı mücadelelerde ise deplasman ekipleri galibiyet yüzü görmedi.

EV SAHİBİ TAKIMLARI DÖRT HAKEMİ SEVİYOR
Görev aldığı müsabakalarda ev sahibi takımlara iyi gelen 4 hakem bulunuyor. Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Barış Şimşek ve Ümit Öztürk'ün görev aldıkları maçların 6'sı ev sahibi takım lehine sonuçlandı.
(Uygar Aydın / İHA)
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