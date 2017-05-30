İşte Hulusi Akar'ın yanıtları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna 8 sayfalık cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere şiddetle karşı çıktığını belirten Akar, 'İlk andan itibaren hiçbir pazarlık söz konusu olmadı' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna 8 sayfalık cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere şiddetle karşı çıktığını belirten Akar, "İlk andan itibaren hiçbir pazarlık söz konusu olmadı" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Darbe Komisyonunun sorularına verdiği 8 sayfalık cevapta dikkat çeken ifadeler şöyle: "Darbe girişiminin başladığı saatten itibaren sabah Akıncı Üssünden ayrıldığım saate kadar hiçbir pazarlık söz konusu olmadı. Hareket özgürlüğümü kaybetmekle birlikte konuşma özgürlüğümü sonuna kadar komutan tavrı içinde sürdürdüm. İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım."

