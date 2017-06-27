İşte Halil Altıntop'un yeni adresi

Geçen sezonu Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da geçiren milli futbolcu Halil Altıntop, Çek Cumhuriyeti takımlarından Slavia Prag'a transfer oldu.
Geçen sezonu Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da geçiren milli futbolcu Halil Altıntop, Çek Cumhuriyeti takımlarından Slavia Prag'a transfer oldu. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Halil Altıntop, kariyerine Çek Cumhuriyeti'nde devam edecek. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 13. sırada bitiren Augsburg ile sözleşmesi sonra eren 34 yaşındaki milli oyuncu, Slavia Prag'a transfer oldu. Çek ekibi de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Halil Altıntop'un transferini duyurdu.
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