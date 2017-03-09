İşte görüşmenin detayları

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan bir kararnameyi imzaladığını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan bir kararnameyi imzaladığını ifade etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade ederek, bu doğrultuda ticaret, ulaştırma, tarım ve taşımacılık konularının yanı sıra gümrük, enerji ve vize rejimine ilişkin gündem maddelerini ele aldı. Rusya Başbakanı Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan bir kararnameyi imzaladığını ifade etti.

İki başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi öncesi eşgüdüm mahiyetinde gerçekleştirilen samimi telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin emin adımlarla ileriye taşınması konusundaki kararlılığı da bir kez daha teyit etti.

(Enise Vural / İHA)