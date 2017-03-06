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İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
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İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği

Salihli Beşiktaşlılar Derneği, Haziran 2016 yılındaki trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve yatağa mahkum kalan koyu Fenerbahçe taraftarı bir gence tekerlekli sandalye hediye etti, kendisinin fizik tedavi masraflarını üstlendi.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği, Haziran 2016 yılındaki trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve yatağa mahkum kalan koyu Fenerbahçe taraftarı bir gence tekerlekli sandalye hediye etti, kendisinin fizik tedavi masraflarını üstlendi.
Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde ikamet eden Ethem Kenan ve Gülay Çakır çiftinin tek oğlu Şükrü Çakır (18), Akhisar ilçesinde kuzeni Sinan Karalı yönetimindeki elektrikli bisiklet ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası Şükrü Çakır yatağa mahkum kalırken, kuzeni Sinan Karalı'nın ise Manisa Hafsa Sultan Devlet Hastanesinde ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yatağa mahkum kalan ve konuşma zorluğu çeken Şükrü Çakır'ın koyu Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrenen Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de Çakır'ı evinde ziyaret etti. Dernek üyeleri, 9 ay önce kaza geçiren Çakır'a tekerli sandalye ile Beşiktaş atkısı hediye edip, fizik tedavi masraflarını üstlendi.

"ŞÜKRÜ'NÜN YÜZÜNÜN GÜLMESİNİ İSTİYORUZ"
Salihli Beşiktaşlılar Derneği olarak yatağa mahkum kalan Şükrü Çakır'ın kendilerine ihtiyacı olduğu düşüncesi ile ziyaret ettiklerini ifade eden Dernek Başkanı Erkan Esen, "Kendisi koyu bir Fenerbahçeli, biz onun Fenerbahçe'yi bırakmasını istemiyoruz. Bizim için önemli olan her zaman Şükrü kardeşimizin sağlığı ve yüzünün gülmesidir. Çünkü biz ne kadar saha da rakip olsak da, burada arkadaşız ve kardeşiz" dedi.

"ACININ RENGİ OLMAZ"
Dernek olarak maddi ve manevi Şükrü Çakır'ın yanında olacaklarını belirten Esen, "Bizim için insanların Galatasaraylı veya Fenerbahçeli olması önemli değildir. Önemli olan kardeş olmaktır. Ben acının rengi olmaz diyorum. Biz kardeşimize hem tekerlekli sandalye hediye edip, hem de fizik tedavisini üstlendik. İnşallah kendisi ayağa kalkınca da birlikte Vodefone Arena'ya gidip, birlikte maç izleyeceğiz. Çünkü bize bu sözü verdi" diye konuştu.
Yatağa mahkum kalan Şükrü Çakır'da bu örnek davranışlarından dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen ve yönetimine sevgisini ise elleri ile yaptığı kalp işaretiyle gösterdi.
(Behzat Akcan/İHA)

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